Нужно внести правки в готовую систему управления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

Есть готовая система управления сайтом, написанная на библиотеке cake framework...

В нее нужно внести некотоорые правки - всего лишь сделать сортировку объектов, и вывод из готовой базы данных объектов по категориям...

Подробности в аське: 362222006

Цена за работу договорная...жду Ваших предложений...

17 лет назад
deziner
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров