Имеется сайт с древней системой администрирования, дизайн сайта статичен, без flash анимации. Нужно перенести сайт на MODx или Joomla с дизайном, который сейчас существует. Предпочтение отдаю MODx. В сайте достаточно ...
Нужно внести правки в готовую систему управления
Есть готовая система управления сайтом, написанная на библиотеке cake framework...
В нее нужно внести некотоорые правки - всего лишь сделать сортировку объектов, и вывод из готовой базы данных объектов по категориям...
Подробности в аське: 362222006
Цена за работу договорная...жду Ваших предложений...
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