Перенос сайта с дизайном на MODx или Joomla

Имеется сайт с древней системой администрирования, дизайн сайта статичен, без flash анимации.

Нужно перенести сайт на MODx или Joomla с дизайном, который сейчас существует.

Предпочтение отдаю MODx.

В сайте достаточно большой каталог.

НО, мне достаточно, чтобы в каждой категории было вбито по 3 товара, всего категорий 5.

сайт состоит из 7ми страниц, 1на из которых - каталог.

Т.з. задание состоит в следующем:

1. Сделать шаблон для MODx по дизайну существующего сайта

2. Настроить MODx для данного сайта

3. Начать заполнять сайт контентом. (в каталоге достаточно вбить 3 товара на каждую из 5 категорий)

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: ДО 10 МАЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Пишите ваши предложения !