Карта города с поиском адреса и расчета маршрута между двумя точками. html страница с формой поиска, запроса и флешкой (карта города). Управление флешкой с html-страницы (разработать что-то вроде внутреннего API). Динамическая прорисовка ...
Перенос сайта с дизайном на MODx или Joomla
Имеется сайт с древней системой администрирования, дизайн сайта статичен, без flash анимации.
Нужно перенести сайт на MODx или Joomla с дизайном, который сейчас существует.
Предпочтение отдаю MODx.
В сайте достаточно большой каталог.
НО, мне достаточно, чтобы в каждой категории было вбито по 3 товара, всего категорий 5.
сайт состоит из 7ми страниц, 1на из которых - каталог.
Т.з. задание состоит в следующем:
1. Сделать шаблон для MODx по дизайну существующего сайта
2. Настроить MODx для данного сайта
3. Начать заполнять сайт контентом. (в каталоге достаточно вбить 3 товара на каждую из 5 категорий)
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: ДО 10 МАЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Пишите ваши предложения !
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