Проект на 2-3 месяца, требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (требуются сертификаты). Работа по договору, желательно оплата безналом. Интересует долгосрочное сотрудничество! Связь через личку, кратко опишите вашу команду и почасовую ставку.
Доделать проект на Danneo CMS либо на вашей CMS
Добрый вечер!
Требуется человек, доделающий начатое предыдущим програмистом, который не смог продолжать работу над проектом. Проект не сложный абсолютно.
Оплата - хостинг.
Размер и время обсудим лично.
Либо, если у вас есть свой движок, в который есть возможность всё быстро интегрировать - рассмотрю такое предложение.
По срокам - горю абсолютно.
С уважением, Сергей
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