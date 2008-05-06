Доделать проект на Danneo CMS либо на вашей CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки209 просмотров

Добрый вечер!

Требуется человек, доделающий начатое предыдущим програмистом, который не смог продолжать работу над проектом. Проект не сложный абсолютно.

Оплата - хостинг.

Размер и время обсудим лично.

Либо, если у вас есть свой движок, в который есть возможность всё быстро интегрировать - рассмотрю такое предложение.

По срокам - горю абсолютно.

С уважением, Сергей

17 лет назад
savinoff
Савинов 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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