Доделать проект на Danneo CMS либо на вашей CMS

Добрый вечер!

Требуется человек, доделающий начатое предыдущим програмистом, который не смог продолжать работу над проектом. Проект не сложный абсолютно.

Оплата - хостинг.

Размер и время обсудим лично.

Либо, если у вас есть свой движок, в который есть возможность всё быстро интегрировать - рассмотрю такое предложение.

По срокам - горю абсолютно.

С уважением, Сергей