Программирование портала

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1418 просмотров

Проект на 2-3 месяца, требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (требуются сертификаты). Работа по договору, желательно оплата безналом. Интересует долгосрочное сотрудничество! Связь через личку, кратко опишите вашу команду и почасовую ставку.

17 лет назад
outsors_msk
Есть 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется "одеть" и немного изменить сайт на PHP

    Есть функционирующий "открыточный" сайт на бесплатном движке, имеются наброски дизайна Необходимо "натянуть" этот дизайн на сайт. Движок на PHP и MySQL Homepage скрипта: http://www.maianscriptworld.co.uk/free-php-scripts/maian-greetings/free-greetings-card-system/index.html Там же можно посмотреть образцы ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash карусель

    Необходимо сделать Flash карусель по стуктуре, указанной в приаттаченном файле. Примеры каруселей: - http://www.tvigle.ru/ - http://www.emc.com Параметры карусели: 1) 6 кадров - расположение см. в ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Надо Т.З.

    Проект – соц. сеть. Объём приличный. Сроки – горят. Опыт – обязателен. В итоге должно выйти около 50 стр. т.з. Пишите примерный прайс.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш ролик

    Флеш Аниматор-Илюстратор нужен для создания флеш ролик прошу ознакомить с вашими работами Исполнителю вручю сценарий обсудим все детали, Заранее Спасибо!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно поправить чат

    Проблема в том что мини-чат работает нормально в браузере на компьютере, а в Opera Mini На мобильных телефонах непоказываются последние сообщения.. Это нужно сделать.. Оставляйте ваши ICQ.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Антилич для DLE

    Есть сайт на шареде с описанием фильмов и сами фильмы на дедике с антиличем от smscoin.com. Надо сделать как на filmplus.ru - к оплате по sms добавить еще и безлимитный доступ к фильмам посредствам ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать интернет казино

    Интересуют точные цены и сроки на создание интернет казино под ключ с подключением всех влзможных платежных систем и вариантов пополнения депозита на казино. Интересуют точная цена на примере казино https://www.va-bank.com/ Выслушаю все предложения!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад