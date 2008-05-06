Парсинг сайта

Требуется спарсить информацию обо всех исполнителях с музыкального сайта и загнать в БД.

На основе всего этого сделать модуль для мобильного сайта, по сути аналог того ресурса, с которого будет парситься информация - список исполнителей, список исполнителей по странам, жанрам, типам артистов. Дополнительно подсчет рейтинга каждого артиста + модуль комментариев.

Повторюсь, модуль для мобильного сайта. Умение валидно верстать обязательно.

Бюджет - 6000руб, если успеете сделать в течение суток - 8000руб.

Проект актуален в течение 3х дней.

Подробнее в ICQ семь65765

upd. По поводу оплаты: плачу WebMoney, по предоплате работаю ТОЛЬКО при условии хороших отзывов у фрилансера и бизнес уровня в вебмани более 10. Для особо недоверчивых могу перевести всю сумму сразу с протекцией, код скажу как только увижу полностью выполненную работу на вашем хостинге.

Кто не готов работать на таких условиях, пожалуйста, не тратьте свое и мое время