Парсинг сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки287 просмотров

Требуется спарсить информацию обо всех исполнителях с музыкального сайта и загнать в БД.

На основе всего этого сделать модуль для мобильного сайта, по сути аналог того ресурса, с которого будет парситься информация - список исполнителей, список исполнителей по странам, жанрам, типам артистов. Дополнительно подсчет рейтинга каждого артиста + модуль комментариев.

Повторюсь, модуль для мобильного сайта. Умение валидно верстать обязательно.

Бюджет - 6000руб, если успеете сделать в течение суток - 8000руб.

Проект актуален в течение 3х дней.

Подробнее в ICQ семь65765

upd. По поводу оплаты: плачу WebMoney, по предоплате работаю ТОЛЬКО при условии хороших отзывов у фрилансера и бизнес уровня в вебмани более 10. Для особо недоверчивых могу перевести всю сумму сразу с протекцией, код скажу как только увижу полностью выполненную работу на вашем хостинге.

Кто не готов работать на таких условиях, пожалуйста, не тратьте свое и мое время

17 лет назад
wayne
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

building
Игорь 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
$350
3 дня
Изначально под проект уделялось максимум 3 дня. Прошло уже ровно в 3 раза больше, а до сих пор не все готово. Мало того, теперь меня игнорируют в ICQ. Когда вы брались за работу, то отчетливо видели сроки, за которые ее нужно выполнить. В дополнение ко всему: написал с другого icq номера, человек ответил, что подтверждает факт игнорирования. Крайне ненадежный и странный человек, который бросил работу, когда она уже почти закончена. Не советую иметь с ним никаких дел, потраченное зря время стоит денег.
Не рекомендую, сам был неправ правда, но при 99% готовности отказываться просто смешно.

Заявки фрилансеров

building
Игорь 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад

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