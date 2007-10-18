Проект на 2-3 месяца, требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (требуются сертификаты). Работа по договору, желательно оплата безналом. Интересует долгосрочное сотрудничество! Связь через личку, кратко опишите вашу команду и почасовую ставку.
Настройка поисковика Sphinx
Для портала с разнородным контентом нужно установить и настроить Sphinx http://sphinxsearch.com/
доп. информация:
сравнение с другими вариантами http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/
обсуждение на хабре http://habrahabr.ru/blog/webdev/40473.html
Задача:
нужно настроить единый поиск по порталу (с выбором из списка - искать по всему, или по определенному разделу):
- TYPO3: Страницы сайта (для этого возможно потребуется отдавать индексатору xml, вопрос требует проработки)
- TYPO3: поиск по таблицам модулей (порядка 10 таблиц надо будет настоить на скармливание поисковику, всего порядка 5 разделов)
- форум vBulletin (конфиг есть) - http://www.vbulletin.org/forum/showpost.php?p=1283359&postcount=387
- кастомная система управления проектами (поиск по 3м таблицам, 2 раздела поиска )
Настройка обновления:
- пере-индексирование по крону ночью
- добавление в быстрый индекс каждые Х миниут (у таблиц есть поля типа crdate и mdate), либо после обновления соответсвующей записи (в TYPO3)
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