Проект на 2-3 месяца, требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (требуются сертификаты). Работа по договору, желательно оплата безналом. Интересует долгосрочное сотрудничество! Связь через личку, кратко опишите вашу команду и почасовую ставку.
Модификация для скрипта магазина
Модификация для скрипта магазина.
Скрипт PHPShop catalog
Список мест офф-лайн покупки:
Для чего это нужно: представить каталог обуви и удобно показать посетителям, где её можно померить и приобрести.
В админке завести редактирование списка магазинов, где можно приобрести представленный на сайте товар: должны быть данные: страна, область, город, адрес, название, контакты менеджера, адрес сайта, картинка бренда, фото магазина, схема проезда, ссылка на яндекс-карту проезда. (можно посмотреть задел)
В левой или правой колонке (где навигация, опрос и прочие блоки) нужна возможность поставить блок (что-то вроде информера) «где купить»: это карта (имаджмап со ссылками на города где есть оффлайн-точка – карта делается вручную, но ссылки ведущие с городов открывают страницу со списком точек в городе)
При переходе по ссылке «где купить» (без параметров) открывается страница (со стандартным дизайном сайта, как страница новости или каталога) с картой и выпадающим списком городов, где есть точки, пользователь кликая по городу на карте или выбирая из списка получает на туже страницу (без перезагрузки) список точек (формат вывода задаётся .tpl), можно кликнуть по названию точки и (без перезагрузки) точка «раскроется» и появятся подробные данные о точке, с большими картинками проезда и фасада (ограничение на максимальный размер картинки, если картинка больше, то при наведении и клике на неё мышки она «раскрывается» эффектом http://demo.shopcms.ru/product_1.html
Для пользователей нажатие кнопки «купить» (вместо добавления в корзину) приводит к появлению окошка (как при авторизации в яндекс выбирает город и ему в том же окошечке (без перезагрузки страницы) показываются магазины в выбранном городе (для форматирования использовать .tpl шаблон).
Эту же функцию можно повесить в правой колонке сайта на всех страницах и на отдельной странице «где купить».
У каждого города сделать свой урл, чтобы в на картинке с городами можно было сделать карту ссылок вручную.
ТАК ЖЕ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. ОСТАВЛЯЙТЕ СРОКИ И ЦЕНЫ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть функционирующий "открыточный" сайт на бесплатном движке, имеются наброски дизайна Необходимо "натянуть" этот дизайн на сайт. Движок на PHP и MySQL Homepage скрипта: http://www.maianscriptworld.co.uk/free-php-scripts/maian-greetings/free-greetings-card-system/index.html Там же можно посмотреть образцы ...Закрыт17 лет назад
- $250
Требуется спарсить информацию обо всех исполнителях с музыкального сайта и загнать в БД. На основе всего этого сделать модуль для мобильного сайта, по сути аналог того ресурса, с которого будет парситься информация - список ...Закрыт17 лет назад
- $100
Доработать сайт http://fabricabilliarda.ru Нужно сделать страницы 1.БИЛЬЯРДНЫЕ СТОЛЫ И АКСЕССУАРЫ перенести каталог отсюда http://www.billiard-world.ru/?pd=products адаптировать под дизайн ...Закрыт17 лет назад
Наш скрипт формирует трехмерные координаты вершин и ссылки между вершинами ( (x, y, z) - координаты вершин и a->b вершина a ссылается на на вершину b), передает их скрипту (который нужно написать ...Закрыт17 лет назад
Нужно сделать флеш-сайт для презентаций и видео, примерный аналог www.russia.ru По дизайну – похожий на russia.ru Из требований – возможность использовать видеоролики и презентации различного качества и формата. ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно написать парсер XML-прайса (формат Яндекс.Маркет) -синхронизация склада -ценообразование (продумать) -если в базе не удалось найти такую же модель - взять описание с Яндекс.Маркет -работа только с одной категорией -внутрений ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый вечер! Требуется человек, доделающий начатое предыдущим програмистом, который не смог продолжать работу над проектом. Проект не сложный абсолютно. Оплата - хостинг. Размер и время обсудим лично. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужно создать русские языковые файлы для MySQLDumper 1.23, работа в целом не сложная но нужно знание английского и русского языка.Закрыт17 лет назад
- $100
Необходимо разработать скрипт он-лайн органайзера с одной нетрадиционной функцией "Дневник Достижений". Ничего особенно сложного. Основные функции (стандартные): - регитрация, вход, напоминалка пароля; - сам органайзер: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад