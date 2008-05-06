Модификация для скрипта магазина.

Скрипт PHPShop catalog

Список мест офф-лайн покупки:

Для чего это нужно: представить каталог обуви и удобно показать посетителям, где её можно померить и приобрести.

В админке завести редактирование списка магазинов, где можно приобрести представленный на сайте товар: должны быть данные: страна, область, город, адрес, название, контакты менеджера, адрес сайта, картинка бренда, фото магазина, схема проезда, ссылка на яндекс-карту проезда. (можно посмотреть задел)

В левой или правой колонке (где навигация, опрос и прочие блоки) нужна возможность поставить блок (что-то вроде информера) «где купить»: это карта (имаджмап со ссылками на города где есть оффлайн-точка – карта делается вручную, но ссылки ведущие с городов открывают страницу со списком точек в городе)

При переходе по ссылке «где купить» (без параметров) открывается страница (со стандартным дизайном сайта, как страница новости или каталога) с картой и выпадающим списком городов, где есть точки, пользователь кликая по городу на карте или выбирая из списка получает на туже страницу (без перезагрузки) список точек (формат вывода задаётся .tpl), можно кликнуть по названию точки и (без перезагрузки) точка «раскроется» и появятся подробные данные о точке, с большими картинками проезда и фасада (ограничение на максимальный размер картинки, если картинка больше, то при наведении и клике на неё мышки она «раскрывается» эффектом http://demo.shopcms.ru/product_1.html

Для пользователей нажатие кнопки «купить» (вместо добавления в корзину) приводит к появлению окошка (как при авторизации в яндекс выбирает город и ему в том же окошечке (без перезагрузки страницы) показываются магазины в выбранном городе (для форматирования использовать .tpl шаблон).

Эту же функцию можно повесить в правой колонке сайта на всех страницах и на отдельной странице «где купить».

У каждого города сделать свой урл, чтобы в на картинке с городами можно было сделать карту ссылок вручную.

ТАК ЖЕ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. ОСТАВЛЯЙТЕ СРОКИ И ЦЕНЫ.