Для портала с разнородным контентом нужно установить и настроить Sphinx http://sphinxsearch.com/ доп. информация: сравнение с другими вариантами http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/ обсуждение на хабре http://habrahabr.ru/blog/webdev/40473.html Задача: нужно настроить ...
Создание движка интернет-магазина
Необходимо создание движка для интернет-магазина, а так же дополнительная поддержка при доработки сайта под ключ. Примером может служить www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru
Необходим полностью весь функционал с данного (www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru) сайта.
График проекта согласовывается, оплата по мере выполнения частей заказа. Сроки выполнения от 20 до 60 дней.
Исполнитель должен быть готов к контролю и проверке результатов.
Стоимость согласовывается.
Возможен электронный, наличный и безналичный платеж.
Заявки фрилансеров
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