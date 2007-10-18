Создание движка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок216 просмотров

Необходимо создание движка для интернет-магазина, а так же дополнительная поддержка при доработки сайта под ключ. Примером может служить www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru

Необходим полностью весь функционал с данного (www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru) сайта.

График проекта согласовывается, оплата по мере выполнения частей заказа. Сроки выполнения от 20 до 60 дней.

Исполнитель должен быть готов к контролю и проверке результатов.

Стоимость согласовывается.

Возможен электронный, наличный и безналичный платеж.

17 лет назад
Uvarenok
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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