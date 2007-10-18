Создание движка интернет-магазина

Необходимо создание движка для интернет-магазина, а так же дополнительная поддержка при доработки сайта под ключ. Примером может служить www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru

Необходим полностью весь функционал с данного (www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru) сайта.

График проекта согласовывается, оплата по мере выполнения частей заказа. Сроки выполнения от 20 до 60 дней.

Исполнитель должен быть готов к контролю и проверке результатов.

Стоимость согласовывается.

Возможен электронный, наличный и безналичный платеж.