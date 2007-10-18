Дополнительный новостной движок

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Закрыт6 заявок202 просмотра

Есть форум phpbb3, есть главная страничка на которую нужно выводить новости. Новости можно размещать с помощью отдельной панели, а можно реализовать вывод первых сообщений в теме из определенного форума на главную страницу в качестве новости.

17 лет назад
NCom
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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