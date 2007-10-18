Для портала с разнородным контентом нужно установить и настроить Sphinx http://sphinxsearch.com/ доп. информация: сравнение с другими вариантами http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/ обсуждение на хабре http://habrahabr.ru/blog/webdev/40473.html Задача: нужно настроить ...
Требуется модификация Social Engine
Господа,
имеется Social Engine 2.7
Требуется:
1. Вроде есть русский языковой файл, но отображается какая-то билиберда. Нужно добиться праильного отображения русского.
2. Не устраивает организованный поиск по дате рождения. Изначально поиск проходит по конкретной дате. Нужно чтобы проходил поиск по интревалу возраста (от ... до ... лет)
3. Нужен дизайн проекта. Тематика - знакомства, тренинги.
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