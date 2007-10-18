Требуется модификация Social Engine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Господа,

имеется Social Engine 2.7

Требуется:

1. Вроде есть русский языковой файл, но отображается какая-то билиберда. Нужно добиться праильного отображения русского.

2. Не устраивает организованный поиск по дате рождения. Изначально поиск проходит по конкретной дате. Нужно чтобы проходил поиск по интревалу возраста (от ... до ... лет)

3. Нужен дизайн проекта. Тематика - знакомства, тренинги.

17 лет назад
DmIvantch
Дмитрий 
52 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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