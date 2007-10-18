Требуется модификация Social Engine

Господа,

имеется Social Engine 2.7

Требуется:

1. Вроде есть русский языковой файл, но отображается какая-то билиберда. Нужно добиться праильного отображения русского.

2. Не устраивает организованный поиск по дате рождения. Изначально поиск проходит по конкретной дате. Нужно чтобы проходил поиск по интревалу возраста (от ... до ... лет)

3. Нужен дизайн проекта. Тематика - знакомства, тренинги.