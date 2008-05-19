Консультации по регуляркам ! Срочно !

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка205 просмотров

Требуется провести ряд консультаций по регулярным выражениям.

Оплата почасовая.

Все вопросы и предложения на

[email protected]

skype: mbarussia

ICQ: 4848000

!!!! В личку НЕ ПИШИТЕ !!!!

17 лет назад
vdovcenko
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$40
Все корректно и быстро. Рекомендую
Заказчик очень понравился. Отлично сработались.

Заявки фрилансеров

Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Настройка форума phpBB

    $50

    Требуется настроить форум на движке phpBB. А конкретно: 1)Добавить несколько новых модов. 2)Настроить так чтобы пр отправке сообщений можно было прикреплять картники. 3)Нужно настроить форум так,чтобы он понимал срипты видео-плееров, например ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка сайта. CMS Drupal

    Есть сайт http://www.pharma.net.ua Вот задания которые надо сделать. Интересуют деньги и сроки по каждому отдельно и все вместе. Оплата по Webmoney по факту выполненных работ. 1. ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Получить доступ к форме авторизации

    $100

    Есть сайт. При заходе на страницу авторизации появляется сообщение "Доступ запрещён". Задача: найти способ получить доступ к форме авторизации. Доп. инфо: возможно при запросе страницы с формой авторизации стоит проверка по ИП или ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дополнительный новостной движок

    Есть форум phpbb3, есть главная страничка на которую нужно выводить новости. Новости можно размещать с помощью отдельной панели, а можно реализовать вывод первых сообщений в теме из определенного форума на главную страницу в качестве новости.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется модификация Social Engine

    Господа, имеется Social Engine 2.7 Требуется: 1. Вроде есть русский языковой файл, но отображается какая-то билиберда. Нужно добиться праильного отображения русского. 2. Не устраивает организованный поиск по ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Аякс форма (ajax form)

    $10

    Надо сделать формочку на аяксе (аналог можно увидеть в контактах на фри-лансе.ру) 1. есть ссылка, 2. при нажатии на нее, появляется формочка ( на форме два текст инпута, кнопка ...

    AJAXJavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Починить сайт

    $5

    Нужно убрать ошибку на сайте www.inz-ctrl.ru ТОЛЬКО АСЯ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ ТУТ НЕ ЧИТАЮ. Цена 5$.Кого не устраивает не стучать.

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт публикации embed видео

    $500

    Необходимо написать скрипт публикации embed видео на популярных сервисах: Facebook.com, MySpace.com, WordPress.com, Blogger.com, Digg.com Пример embed видео: http://216.139.251.26/embed.html Аналог такого скрипта: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание движка интернет-магазина

    Необходимо создание движка для интернет-магазина, а так же дополнительная поддержка при доработки сайта под ключ. Примером может служить www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru Необходим полностью весь функционал с данного (www.buycd.ru или www.tradeplanet.ru) сайта. ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад