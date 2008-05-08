Переделать шаблон из DLE в WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки167 просмотров

Шаблон: http://img227.imageshack.us/img227/7627/1198695329badqualscreengn2.jpg

Имеется дистрибутив.

Переделать в шаблон для WP.

Все кроме - регистрации пользователей, комментариев, статистики.

В правом меню где навигация разместить теги, архив, последние записи и навигационное меню подкаталогов.

Работоспособность в 3-х топовых браузерах.

Жду предложений.

DLEWordPress
17 лет назад
Spacers
Андрей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Sansikaff
Qqq 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
$50
1 день
Отличная работа. Очень быстро выполнили заказ. Респект!

Заявки фрилансеров

Sansikaff
Qqq 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад