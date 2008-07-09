Интерактивная флеш-карта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок283 просмотра

Флеш-карта коттеджного поселка. ТЗ во вложении. Вопросы пишите в аську, если задержусь с ответом - заранее извиняюсь, в работе.

17 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

kazuz
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$100
Отмечу пунктуальность и порядочность исполнителя. Молодец, в общем.

Заявки фрилансеров

kazuz
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад