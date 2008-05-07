[ Tube сайт (трансляция потокового видео) ] Задача – разработать и внедрить ПО для конвертации и транслирования потокового видео с сервера на сайте. Описание: На сервере в разных ...
Сортировщик ключевых слов
Примерная задача.
Используя базу ключевых слов произвести фильтрацию по нишам.
Фильтрация производится благодаря опорным словам каждой ниши.
Простая функция добавления новых опорных слов.
Кеи может принадлежать, как одной так к нескольким нишам во втором случае он должен попасть в несколько нишевых баз.
Кеи каждой ниши складываются в отдельный файл, который носит название ниши.
В остатке остается файл с мусорными кеями или кеями которые не вошли не в какую нишу.
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