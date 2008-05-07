Сортировщик ключевых слов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок291 просмотр

Примерная задача.

Используя базу ключевых слов произвести фильтрацию по нишам.

Фильтрация производится благодаря опорным словам каждой ниши.

Простая функция добавления новых опорных слов.

Кеи может принадлежать, как одной так к нескольким нишам во втором случае он должен попасть в несколько нишевых баз.

Кеи каждой ниши складываются в отдельный файл, который носит название ниши.

В остатке остается файл с мусорными кеями или кеями которые не вошли не в какую нишу.

17 лет назад
TRK
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

FirstStep
Anri 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

FirstStep
Anri 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад