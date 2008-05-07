База игр для DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки240 просмотров

Нужен модуль для ДЛЕ "База игр".

По функциональности схожий с:

http://www.gameland.ru/articles/catalog/default.asp

http://www.ag.ru/games

Из основных пожеланий:

Легкое добавление новых игр и привязка материалов к игре.

При заходе на страницу игры вывод новостей, видео-материалов, скриншотов по этой игре.(как в аналогах)

Сортировка по алфавиту etc.

Под последнюю версию ДЛЕ.

Более полное ТЗ будет по ходу выполнения.

Оставляйте контакты и цену.

DLE
17 лет назад
ni-ks
35 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров