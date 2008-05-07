Необходимо написание модуля для обновления информации на сайте www.pythagor.ru. Исходники все есть, админка простая, без изысков, выбрал раздел для редактирования, удалил ненужное, добавил новое. В связи с очередным затягиванием сроков от исполнителя, ...
База игр для DLE
Нужен модуль для ДЛЕ "База игр".
По функциональности схожий с:
http://www.gameland.ru/articles/catalog/default.asp
Из основных пожеланий:
Легкое добавление новых игр и привязка материалов к игре.
При заходе на страницу игры вывод новостей, видео-материалов, скриншотов по этой игре.(как в аналогах)
Сортировка по алфавиту etc.
Под последнюю версию ДЛЕ.
Более полное ТЗ будет по ходу выполнения.
Оставляйте контакты и цену.
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