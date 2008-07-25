Нужно создать скрипт переадресации

Приветствую Вас.

Попробую оъяснить, какой скрипт надо.

На почте майл.ру есть ящик, там можно поставить переадресацию только на 3 других ящиков, и больше уже нельзя. И нужно делать потверждение. А на рамблере, потверждение делать уже не надо (далее что и нужно) , но на рамблере тоже можно создать фильтр и указать на какие ящики переадресовывать письма, - но там опять вбивать можно такое же колич-во других ящиков (можно и штук 10, но переадесация происходит не на все - тестил сам) Почта на гугле тоже не подходит.

Чтоб было понятно, для нужен скрипт, попробую объяснить.

Ко мне приходят каждый день важные письма, и копию письма мне надо отослать сразу (без задержак) на другие адреса (адреса моих людей, партнеров) на другие 30-50 адресов. Если я конечно в сети, то это я делаю сам лично. Но часто не бываю и тоже нет возможности сидеть и ждать этого письма, когда оно придет (прийти может в любое время, даже бывает не извество когда в какое время)

Из этого выхода я пока выхожу таким образом, создаю ящик на майле и высылаю всем пароль и логин, чтоб они времени от времени проверяли сами этот ящик и смотрели письма. И таких ящиков может доходить к примеру до 5 общих ящиков (на каждый ящик предусмотрен свой адресат, кто шлет важные письма нам, и получатели тоже разные - высылаю логин и пароль каждой отдельной группе)

У человека может быть данные по ящику сразу на 3 общих ящика, и как наверно сами понимаете, ведь не удобно каждый раз проверять общий ящик = заходить через вебинтерфес и смотреть - пришли ли новые письма + а если этих общих ящиков 3 штуки) Лучше же получать копия письма на свой основоной ящик и не париться с этими ящиками.

Надо создать такой скрипт, чтоб скрипт проверял мною указанный почтовый(ые) ящик(и) и брал от туда копию письма и пересылал на указнные мною адреса. Адресов может быть хоть сколько (куда пересылать копию письма) и также этих ящиков.

Скрипт надо будет установить на хостинг ( хостинг этот dreamhoster.net )

Ящики тоже будут создаваться на хостинге, ведь от какого то имени (ящика) надо же пересылать копии писем.

Искал в рунете подобные сервисы, кто может предоставлять такие услугу, но не нашел. Может вы поможете.

Напишите вашу цену, но и можно срок (но не обязательно) главное чтоб работало как часы

Если что не понятно, пишите.