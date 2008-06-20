Нужен движок сайта без дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок300 просмотров

Нужен стандартный движок портала на русском языке без дизайна, можно доработаный joomla или к.л. еще.

Стандартные функции т.е. добавление категорий, статей, голосования, топы статей (в общем стандартно) + админка на русском языке + закачка видеофайлов как админом так и юзерами, голосование за видео + поиск.

Сколько будет стоить от-до?

Joomla
17 лет назад
triados
Сэйл 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Tepes
Елчин 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Елчин красавчик! Все сделал как надо!

Заявки фрилансеров

Tepes
Елчин 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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