Необходимо написание модуля для обновления информации на сайте www.pythagor.ru. Исходники все есть, админка простая, без изысков, выбрал раздел для редактирования, удалил ненужное, добавил новое. В связи с очередным затягиванием сроков от исполнителя, ...
Нужен движок сайта без дизайна
Нужен стандартный движок портала на русском языке без дизайна, можно доработаный joomla или к.л. еще.
Стандартные функции т.е. добавление категорий, статей, голосования, топы статей (в общем стандартно) + админка на русском языке + закачка видеофайлов как админом так и юзерами, голосование за видео + поиск.
Сколько будет стоить от-до?
Выбранный исполнитель
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