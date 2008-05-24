ASP.NET доработка почтовой формы

Есть CMS, есть документация.

есть почтовая форма. требуется ее доработать, чтобы при выборе города откуда пишет человек, происходило:

1. если он из Москвы, то письмо уйдет на один почтовый ящик, а если из другого города, то на другой.

2. если он из питера, то получит док-файл на свое мыло.

желательно наверное указывать цену в час.