Приветствую Вас. Попробую оъяснить, какой скрипт надо. На почте майл.ру есть ящик, там можно поставить переадресацию только на 3 других ящиков, и больше уже нельзя. И нужно делать потверждение. ...
ASP.NET доработка почтовой формы
Есть CMS, есть документация.
есть почтовая форма. требуется ее доработать, чтобы при выборе города откуда пишет человек, происходило:
1. если он из Москвы, то письмо уйдет на один почтовый ящик, а если из другого города, то на другой.
2. если он из питера, то получит док-файл на свое мыло.
желательно наверное указывать цену в час.
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