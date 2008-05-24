ASP.NET доработка почтовой формы

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Завершен4 заявки207 просмотров

Есть CMS, есть документация.

есть почтовая форма. требуется ее доработать, чтобы при выборе города откуда пишет человек, происходило:

1. если он из Москвы, то письмо уйдет на один почтовый ящик, а если из другого города, то на другой.

2. если он из питера, то получит док-файл на свое мыло.

желательно наверное указывать цену в час.

ASP.NET
17 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

derigel
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$50
2 дня
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derigel
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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