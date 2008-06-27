Граббер цен с pricegrabber.com

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Завершен4 заявки206 просмотров

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17 лет назад
AFprojects
Aртём 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$200
2 дня
Евгений прекрасно справился с заданием. Настоящий профессионал, грамотно подходит к делу, без типичных фрилансерских болезней - никакого динамства, все в сроки. Приятно работать. Смело можно доверять. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четко понимает что хочет, предоставляет всё необходимое для работы, терпеливый к небольшим задержкам. Во время и в полном объеме проведена оплата. Наилучшие рекомендации другим исполнителям!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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