Доработки для Joomla CMS

Требуется создать модуль или компонент "Результатов" (применения чего-либо) для Joomla.

Особенности:

1. На главной странице компонента выводятся категорий, которые создаются внутри админ панели + поисковое поле (в админке - возможность выбора: либо просто поисковое поле, либо вывод категорий, либо оба варианта вместе)

2. Работа из админки с результатами налогична работе со статьями или новостями в Joomla (добавление, удаление, редактирование, сортировка, виз редактор...)

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