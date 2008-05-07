Доработки для Joomla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Требуется создать модуль или компонент "Результатов" (применения чего-либо) для Joomla.

Особенности:

1. На главной странице компонента выводятся категорий, которые создаются внутри админ панели + поисковое поле (в админке - возможность выбора: либо просто поисковое поле, либо вывод категорий, либо оба варианта вместе)

2. Работа из админки с результатами налогична работе со статьями или новостями в Joomla (добавление, удаление, редактирование, сортировка, виз редактор...)

Цены и сроки - здесь или в приват!

Joomla
17 лет назад
Caelicola
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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