Скрипт по учеты кликов

Нужно создать систему, которая бы контролировала клики и записывала. Примерная работа системы:

1) Человек попадает на сайт, где весят рекламные материалы: баннеры и текстовые ссылки.

2) К примеру возмем что на сайте весит 3 баннера.

3) Человек нажимает на баннер № 1, после нажатия - нужно, чтобы человек получил 12 значный код, как доказательство клика (как получает, Ваша фантазия - может быть на сайте где-то появляется надпись и можно скопировать, или всплывающее окно с кодом, или может высылать на емаил - вариантов масса).

4) Тоже самое с банерами № 2 и № 3.

5) И проверка этих ключей, ключи система должна генерировать сама, после того, как человек совершил клик, он берет код и вставляет его на ином сайте в нужное поле, если система распознает код который создала для определенного баннера, она показывает - что все ок. Если код не верный, человек не скопировал код, а сам придумал, или код для баннера № 1, вставил в ячейку для кода баннера № 2 - она оповещает что код не верный.

6) По данному пункту нужно создать сайт где будет вбиваться эти коды для их проверки, простой сайтик, дизайн просто белые страницы, кабинеты пользователей, переписка с админом, баланс и т.д. - более подробнее при переписке.

И все: количество баннеров планируется до 10 единиц.

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P.S. Прошу оставлять сразу ICQ, сроки и цена.

Критично для нас, сроки и цена, и главное, чтобы все работало как часики.

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P.S.2. Работаем без предоплаты, или с кодом протекции, сам код после тестирования полностью системы.

WM аттестат персональный, BL - 41.