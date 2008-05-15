Задачи для программиста на DLE

Требуется программист на DLE со знанием движка. Действительно знающего, а не просто "дай-ка попробую, может получится".

Работа на постоянной основе.

Задачи и приблизительные расценки:

Например, мне нужно установить модуль (сам модуль и описание установки, допустим, в хелпе есть), оплата ~ 5-10 WMZ и выше

Добавить готовый баннер на сайт ~ 2 WMZ

Добавить колонку, например: "Популярные темы" ~ 3 WMZ

Ну и т.д.

ВНИМАНИЕ: Ориетируйтесь на московское время!

Я постоянно в онлайн, "идеи" могут возникнуть неожиданно и будет хорошо, если вы в это время будете в сети.

Так же, нужно иметь голову, что б догадаться, что перед тем как вносить изменения, нужно сделать дубликат оригинала файла, блин!