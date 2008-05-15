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Задачи для программиста на DLE
Требуется программист на DLE со знанием движка. Действительно знающего, а не просто "дай-ка попробую, может получится".
Работа на постоянной основе.
Задачи и приблизительные расценки:
Например, мне нужно установить модуль (сам модуль и описание установки, допустим, в хелпе есть), оплата ~ 5-10 WMZ и выше
Добавить готовый баннер на сайт ~ 2 WMZ
Добавить колонку, например: "Популярные темы" ~ 3 WMZ
Ну и т.д.
ВНИМАНИЕ: Ориетируйтесь на московское время!
Я постоянно в онлайн, "идеи" могут возникнуть неожиданно и будет хорошо, если вы в это время будете в сети.
Так же, нужно иметь голову, что б догадаться, что перед тем как вносить изменения, нужно сделать дубликат оригинала файла, блин!
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