Сабж на сайте www.digishock.com.ua
Flash баннер
У вас есть интересный сайт, мега-портал, либо какой-то товар который вы бы хотели продать, а может просто хотелось бы завлечь посетителя на свою домашнюю страничку, для всего этого вам понадобится воспользоваться рекламой. Как говорится "реклама двигатель торговли". А чтобы реклама превлекала внимание она должна быть красочная, яркая, краткословная и чтобы точно в цель, не напрягающая и современная. Так что без Flash технологий тут просто не обойтись. Но для его изучения понадобятся несколько месяцев, а потом еще и годы практики. Зачем это вам? Вы не должны терять драгоценного времини на дела который могут сделать за вас другие, ведь "время деньги". Так что,не лучше ли доверить дело настоящему профессионалу?
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