Flash баннер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок156 просмотров

У вас есть интересный сайт, мега-портал, либо какой-то товар который вы бы хотели продать, а может просто хотелось бы завлечь посетителя на свою домашнюю страничку, для всего этого вам понадобится воспользоваться рекламой. Как говорится "реклама двигатель торговли". А чтобы реклама превлекала внимание она должна быть красочная, яркая, краткословная и чтобы точно в цель, не напрягающая и современная. Так что без Flash технологий тут просто не обойтись. Но для его изучения понадобятся несколько месяцев, а потом еще и годы практики. Зачем это вам? Вы не должны терять драгоценного времини на дела который могут сделать за вас другие, ведь "время деньги". Так что,не лучше ли доверить дело настоящему профессионалу?

17 лет назад
AcdiCrash
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров