Нужны сайты

Необходимы сайты различной сложности, в основном сайты-визитки, с каталогом продукции.

Порядок работы следующий: я передаю исполнителю дизайн и техническое задание, в итоге должен быть рабочий сайт.

Оплата по факту. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.

Ищу одного исполнителя, т.е. в последствии буду обращаться именно к этому исполнителю,

в связи с этим есть ряд требований:

-наличие портфолио

-отзывы

-наличие собственной CMS - возможность продемонстрировать работы(demo доступ)

Новичкам на веблансере просьба не беспокоить!

Средняя стоимость сайта - 120$-300$

Тем кому предложение интересно обращайтесь!