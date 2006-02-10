Scala / Java / PHP, web

Работаю программистом с 1994 года, в веб-программировании с 2002 года. Пишу надежный, читабельный код. При разработке пользовательских интерфейсов использую принципы юзабилити.

Ищу постоянную удалённую хорошо оплачиваемую работу в большом долгоиграющем веб-проекте на scala или java. "Исправить ошибку", "доделать почти готовое" и прочие одноразовые вещи не интересуют.

Технологии:

- Scala - профессиональный уровень (более 5 лет), в т.ч. 1 год с макросами (с квазицитатами и без). В качестве примеров кода (и документации) см. http://dimgel.ru/projects/lib.validator/current

- PHP4/5, MySQL4/5, - профессиональный уровень (более 7 лет).

- XHTML+XML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX - профессиональный уровень (более 7 лет)

- PostgreSQL - профессиональный уровень (более 5 лет), в т.ч. оптимизация сложной обработки на больших базах (туризм) и шардинг

- Hibernate - суммарно 2 года (я предпочитаю lightweight ORM)

- Spring MVC - 1 год в команде (с нуля проект не поднимал)

В прошлом использовал технологии:

- JEE (EJB3, JBoss4) - средний уровень (1-2 года).

- Swing - средненько (делал оффлайн-админку к одному из сайтов).

- Flash8 Pro + ActionScript, Flex2 - уровень выше среднего... был.

- Visual FoxPro, C++Builder/Delphi, Interbase, DCOM-трёхзвенки - профессиональный уровень... был.

- MSVC+DirectX9 - пара мелких проектов-презентаций.

- Assembler / MS-DOS 6.22 - в плане кругозора.

Теоретическая подготовка (основное):

- МакКоннелл "Совершенный код"

- Гамма & Co "Паттерны проектирования"

- Фаулер "Рефакторинг"

- Фаулер "Архитектура корпоративных приложений"

- Бек "TDD"

- Буч "OOD"

- Страуструп "C++"

- Круг "Не заставляйте меня думать"

- Кирсанов "Веб-дизайн"

- Myers "The Art of Software Testing"

Прочие скиллзы:

- 2 года внедрения АСУП

- могу тимлидствовать над небольшой группой

- кроссбраузерная верстка и кодирование

- Subversion, Git, Hg на уровне юзера

- Eclipse, Idea

- дома Gentoo Linux, продвинутый юзер

Опыт работы:

Полное резюме высылаю по запросу.

Контакты:

Мыло 1: mail (at) dimgel (dot) ru

Мыло 2: dimgel (at) mail (dot) ru