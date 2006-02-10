Ищу себе замену, кидаю сюда объявление по просьбе своего менеджера. Требования к кандидатам, зарплата, контактный адрес менеджера и прочее: http://rsdn.ru/Forum/?mid=2133630 Пожалуйста, пишите менеджеру на мыло. Вопросы мне лично просьба задавать на форуме RSDN (по ссылке ...
Работаю программистом с 1994 года, в веб-программировании с 2002 года. Пишу надежный, читабельный код. При разработке пользовательских интерфейсов использую принципы юзабилити.
Ищу постоянную удалённую хорошо оплачиваемую работу в большом долгоиграющем веб-проекте на scala или java. "Исправить ошибку", "доделать почти готовое" и прочие одноразовые вещи не интересуют.
Технологии:
- Scala - профессиональный уровень (более 5 лет), в т.ч. 1 год с макросами (с квазицитатами и без). В качестве примеров кода (и документации) см. http://dimgel.ru/projects/lib.validator/current
- PHP4/5, MySQL4/5, - профессиональный уровень (более 7 лет).
- XHTML+XML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX - профессиональный уровень (более 7 лет)
- PostgreSQL - профессиональный уровень (более 5 лет), в т.ч. оптимизация сложной обработки на больших базах (туризм) и шардинг
- Hibernate - суммарно 2 года (я предпочитаю lightweight ORM)
- Spring MVC - 1 год в команде (с нуля проект не поднимал)
В прошлом использовал технологии:
- JEE (EJB3, JBoss4) - средний уровень (1-2 года).
- Swing - средненько (делал оффлайн-админку к одному из сайтов).
- Flash8 Pro + ActionScript, Flex2 - уровень выше среднего... был.
- Visual FoxPro, C++Builder/Delphi, Interbase, DCOM-трёхзвенки - профессиональный уровень... был.
- MSVC+DirectX9 - пара мелких проектов-презентаций.
- Assembler / MS-DOS 6.22 - в плане кругозора.
Теоретическая подготовка (основное):
- МакКоннелл "Совершенный код"
- Гамма & Co "Паттерны проектирования"
- Фаулер "Рефакторинг"
- Фаулер "Архитектура корпоративных приложений"
- Бек "TDD"
- Буч "OOD"
- Страуструп "C++"
- Круг "Не заставляйте меня думать"
- Кирсанов "Веб-дизайн"
- Myers "The Art of Software Testing"
Прочие скиллзы:
- 2 года внедрения АСУП
- могу тимлидствовать над небольшой группой
- кроссбраузерная верстка и кодирование
- Subversion, Git, Hg на уровне юзера
- Eclipse, Idea
- дома Gentoo Linux, продвинутый юзер
Опыт работы:
Полное резюме высылаю по запросу.
Контакты:
Мыло 1: mail (at) dimgel (dot) ru
Мыло 2: dimgel (at) mail (dot) ru
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