Kreo

Ирина Макарова Kreo

 
44 годаПортугалия/Лиссабон
18 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Полиграфический и "глянцевый" дизайнер

Стаж работы в полиграфии 11 лет

- Верстка еженедельных периодических изданий информационного и рекламного характера, подготовка оригинал-макетов для данных изданий, спуск полос, цветоделение, запись PS, проверка пленок, работа с типографией.

- Разработка дизайна и верстка полноцветных глянцевых изданий с нуля, сетка. Работа с рекламодателями, контроль и проверка оригинал-макетов.

- Дизайн и пре-пресс, подготовка продукции рекламного характера: буклетов, визиток, фирменных бланков, рекламных брошюр, баннеров наружной рекламы, рекламных растяжек, сувенирной продукции.

- Верстка и дизайн макетов в рекламные и информационные издания. Опыт полноцветной верстки больших объемов.

- Цветокоррекция

- Администарирование сайтов, дизайн сайтов, обработка фотоматериалов

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн глянцевого журнала
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dimgel
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Обложка для DVD.
Сделано отлично. Красиво и в срок. Рекомендую.
Приятно было поработать - грамотный заказчик: максимально исчерпывающее тз, предоставление всего необходимого для работы :)
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