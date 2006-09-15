Полиграфический и "глянцевый" дизайнер

Стаж работы в полиграфии 11 лет

- Верстка еженедельных периодических изданий информационного и рекламного характера, подготовка оригинал-макетов для данных изданий, спуск полос, цветоделение, запись PS, проверка пленок, работа с типографией.

- Разработка дизайна и верстка полноцветных глянцевых изданий с нуля, сетка. Работа с рекламодателями, контроль и проверка оригинал-макетов.

- Дизайн и пре-пресс, подготовка продукции рекламного характера: буклетов, визиток, фирменных бланков, рекламных брошюр, баннеров наружной рекламы, рекламных растяжек, сувенирной продукции.

- Верстка и дизайн макетов в рекламные и информационные издания. Опыт полноцветной верстки больших объемов.

- Цветокоррекция

- Администарирование сайтов, дизайн сайтов, обработка фотоматериалов