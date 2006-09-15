Стаж работы в полиграфии 11 лет
- Верстка еженедельных периодических изданий информационного и рекламного характера, подготовка оригинал-макетов для данных изданий, спуск полос, цветоделение, запись PS, проверка пленок, работа с типографией.
- Разработка дизайна и верстка полноцветных глянцевых изданий с нуля, сетка. Работа с рекламодателями, контроль и проверка оригинал-макетов.
- Дизайн и пре-пресс, подготовка продукции рекламного характера: буклетов, визиток, фирменных бланков, рекламных брошюр, баннеров наружной рекламы, рекламных растяжек, сувенирной продукции.
- Верстка и дизайн макетов в рекламные и информационные издания. Опыт полноцветной верстки больших объемов.
- Цветокоррекция
- Администарирование сайтов, дизайн сайтов, обработка фотоматериалов
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