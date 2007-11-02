Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Я ищу ответственного человека, для разработки совместного проекта - платная SMS рассылка.

Изначально не планировалось разделять этот проект с кем либо, но из-за не хватки времени приходится искать партнера.

От вас нужно:

1. Знание PHP, MySQL. + дизайнерский вкус :)

2. Умение искать необходимую информацию.

3. Работать в "реале" с рекламными агенствами и другими организациями.

На начальном этапе необходимо проанализировать все возможные варианты для рассылки смс (н-р: использовать ли для этого телефон+ПК, или воспользоваться готовым веб сервисом, или заключить договор непосредственно с оператором сотовой связи)

Предпочтение будет к фрилансерам с хорошей комуникабельностью и опытом работы с sms.

Рассматриваю любые предложения!