Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Полный аналог - www.livegames.ru , но с одной игрой, так же нужна возможность в дальнейшем подключения еще игр. У кого есть опыт работы с покером, ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Я ищу ответственного человека, для разработки совместного проекта - платная SMS рассылка.
Изначально не планировалось разделять этот проект с кем либо, но из-за не хватки времени приходится искать партнера.
От вас нужно:
1. Знание PHP, MySQL. + дизайнерский вкус :)
2. Умение искать необходимую информацию.
3. Работать в "реале" с рекламными агенствами и другими организациями.
На начальном этапе необходимо проанализировать все возможные варианты для рассылки смс (н-р: использовать ли для этого телефон+ПК, или воспользоваться готовым веб сервисом, или заключить договор непосредственно с оператором сотовой связи)
Предпочтение будет к фрилансерам с хорошей комуникабельностью и опытом работы с sms.
Рассматриваю любые предложения!
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