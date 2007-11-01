Сайты агенства переводов и брачного агенства

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Полный аналог - www.livegames.ru , но с одной игрой, так же нужна возможность в дальнейшем подключения еще игр. У кого есть опыт работы с покером, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна хорошая графика
- Похожие заказы
- $5000Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $700
Перевод на NetCat или другую CMS Сайт: www.vestadance.ruСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработка WEB сайта. Необходимо разработать WEB сайт, аналогичный www.ayomusic.com Сайт должен содержать меню: 1.) Home 2.) Biography 3.) News 4.) Music 5.) Concert 6.) Gallery 7.) My Space 8.) Forum 9.) Store В ответе укажите срок разработки и ориентировочную стоимость.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимы сайты различной сложности, в основном сайты-визитки, с каталогом продукции. Порядок работы следующий: я передаю исполнителю дизайн и техническое задание, в итоге должен быть рабочий сайт. Оплата по факту. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Ищу одного исполнителя, т.е. в последствии буду ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка автопорталаСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать урезанную копию http://www.scrapblog.com/ Под урезанностью понимается отбрасывание всех функций делающих проект похожим на PowerPoint. Убедительная просьба давать ссылки на работы, показывающие ваши профессиональные навыки в области Flex/Flash Предложения по цене пожалуйста без учёта работы дизайнера.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Срочно тебуется создать сайт для строительного журнала!Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересуют сроки и стоимость!Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Создание сайта представительства по продаже спецтехники. Требования: 1 удобная система управления контентом, 2 красивый, но не перегруженный дизайн, 3 разработка логотипа компании. Сайты схожей тематики www.komatsu.ru; www.chetra.ru; www.deere.com; www.chtz-uraltrac.ru - нужно что то похожее, но ...Сайты «под ключ»63 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2000
Необходимо создать портал подобный www.3dmir.ru + 1.Оригинальный дизайн(с флеш меню) Верстка 2.Форум(возможность отсылки с форума о новых темах зарегестрированным пользователям), чат. 3.Регистрация(Каждый пользователь имеет свой кабинет, счет (web money,E-gold) и.т.д. 4.Возможность закачки любых файлов 5.Возможность создавать и проводить конкурсы. 6.Возможность установления лимита ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад