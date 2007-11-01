Разработка WEB сайта.

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка WEB сайта.

Необходимо разработать WEB сайт, аналогичный www.ayomusic.com

Сайт должен содержать меню:

1.) Home

2.) Biography

3.) News

4.) Music

5.) Concert

6.) Gallery

7.) My Space

8.) Forum

9.) Store

В ответе укажите срок разработки и ориентировочную стоимость.

16 лет назад
vvolik
56 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт игры в покер. Нужен хороший кодер (ява или С)

    $5000

    Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Полный аналог - www.livegames.ru , но с одной игрой, так же нужна возможность в дальнейшем подключения еще игр. У кого есть опыт работы с покером, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужны сайты

    Необходимы сайты различной сложности, в основном сайты-визитки, с каталогом продукции. Порядок работы следующий: я передаю исполнителю дизайн и техническое задание, в итоге должен быть рабочий сайт. Оплата по факту. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Ищу одного исполнителя, т.е. в последствии буду ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flex/Flash/PHP сайт

    Необходимо сделать урезанную копию http://www.scrapblog.com/ Под урезанностью понимается отбрасывание всех функций делающих проект похожим на PowerPoint. Убедительная просьба давать ссылки на работы, показывающие ваши профессиональные навыки в области Flex/Flash Предложения по цене пожалуйста без учёта работы дизайнера.

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    $2500

    Создание сайта представительства по продаже спецтехники. Требования: 1 удобная система управления контентом, 2 красивый, но не перегруженный дизайн, 3 разработка логотипа компании. Сайты схожей тематики www.komatsu.ru; www.chetra.ru; www.deere.com; www.chtz-uraltrac.ru - нужно что то похожее, но ...

    Сайты «под ключ»63 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание портала

    $2000

    Необходимо создать портал подобный www.3dmir.ru + 1.Оригинальный дизайн(с флеш меню) Верстка 2.Форум(возможность отсылки с форума о новых темах зарегестрированным пользователям), чат. 3.Регистрация(Каждый пользователь имеет свой кабинет, счет (web money,E-gold) и.т.д. 4.Возможность закачки любых файлов 5.Возможность создавать и проводить конкурсы. 6.Возможность установления лимита ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств (встреч)

    $1000

    Уважаемые господа. У меня есть желание создать свой сайт знакомств с нуля и под ключ. Стандартный интерфейс,администрирование, анкеты, поиск, расположение банеров и др. В принципе желание создать такой же сайт как и Loveplanet.ru, только с другой целью знакомства без ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад