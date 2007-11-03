Доработать натяжку на joomla

Необходимо доработать шаблон для joomla (верстка есть), остается только исправить косяки и настроить все на сервере. Сайт включает в себя интернет магазин (модуль от виртулмаркта).

Результатом должно быть настроенный на сервере сайт (одетый в предоставленный дизайн) с интернет магазином, все должно быть на немецком языке включая админку! У самого просто времени нет доделать...

Пишите цену и сроки за которые все выполните! Для тех кто хорошо разбирается с joomla работы на пару часов.