Доработать натяжку на joomla

Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Полный аналог - www.livegames.ru , но с одной игрой, так же нужна возможность в дальнейшем подключения еще игр. У кого есть опыт работы с покером, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать шаблон для joomla (верстка есть), остается только исправить косяки и настроить все на сервере. Сайт включает в себя интернет магазин (модуль от виртулмаркта).
Результатом должно быть настроенный на сервере сайт (одетый в предоставленный дизайн) с интернет магазином, все должно быть на немецком языке включая админку! У самого просто времени нет доделать...
Пишите цену и сроки за которые все выполните! Для тех кто хорошо разбирается с joomla работы на пару часов.
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