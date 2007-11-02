Создание интернет магазина и раскрутка его

Необходимо сделать интернет магазин на любом движке (можно даже Shop Script) и красивый дизайн по продаже мобильных телефонов. Прямые поставки из Германии. После создания нужно раскрутить данное создание и привлечь покупателей.

Оплата: % от продажи (обговаривается отдельно)

Перспектива: Цена продаваемого товара очень интересна для стран СНГ, так что заработок более чем привлекательный.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ только для серьезных команд, подписанние Вашего договора о сотрудничестве, работа постоянная.

Связь: [email protected] Тема письма: Украинский проект.