Создание сайта видеороликов

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок159 просмотров
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Нужен сайт с функционалом наподобие smotri.ru

загрузка роликов, просмотр, вещание онлайн

Можно упростить или усложнить

Жду предложений

Проект малобюджетный))

16 лет назад
Vazgen111
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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