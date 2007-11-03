Модификация скрипта под новый сайт

Есть движек интим услуг на php (www.vippodium.ru) , его надо переработать до примера www.viprest.ru

Дизайн который имеется новый , нужно будет приделать к новому сайте.

Короче говоря - есть основа готовая, надо ее переписать под другую тему.

Цена рассматривается от Вас.

ПИШИТЕ СРАЗУ МНЕ НА ПОЧТУ ИЛИ АСЬКУ ...

7021710

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Спасибо.

Спасибо.

Жду предложений.