Есть 100 фото. Надо очистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Не надо: Без размыливания кожи, без уродства в пластике. Цена: 32–34 за 1 фото Обязательно: ...
- Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть 100 фото. Надо очистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Без размыливания кожи, без клоунов в пластике, без кадрирования, без цвето-коррекции. Оплата: Россия любой ...Обработка фотографий16 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется: Умение чистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Без размыливания кожи, без клоунов в пластике, без кадрирования, без цвето-коррекции. Оплата: Россия любой банк, Украина, wmr. Цена: ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется: Умение чистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Без размыливания кожи, без клоунов в пластике, без кадрирования, без цвето-коррекции, даю пример До и После. Оплата: ...Обработка фотографий25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется ретушер на обработку фотографий. На постоянной основе. 1. без размыливания кожи 2. без клоунов в пластике. 3. Для начала даю пример До и После. От вас требуется: Умение чистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, ...Обработка фотографий46 заявокЗакрыт10 лет назад
--------------------------------------------------------------------------------------- ЧИТАЙТЕ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО, это не так много, но все от этого зависит и не будет вопросов. --------------------------------------------------------------------------------------- Требуется ретушер. На постоянной основе. Знание Photoshop CS, по ретушированию (обработке) фотографий, умело 1.без размыливания кожи 2. без клоунов в пластике. Не пишите, не ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Бюджет предлагайте свой, за качество работы. После выполнения работы будем сотрудничать дальше по улучшению сайта. ------------------------------------------------------------- 1. Нужно поставить движок WordPress. Уже — Есть домен, sql база, хостинг и т.д. ===================================== Нравится - www . igoralekseev . com и www ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать : установить WordPress с выбранным шаблоном. Дизайн сайта - Шаблоны : Fashion, Фотогалерей Предложите свои шаблоны или примеры. Ставим плагин фото-галереи и галерею на jquery и видео галереи. Создание 5–7 страниц, набиваем сайт информацией в течении дня (все ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Сайт для фотографа. Движок сайта должен быть на Flash галереи - imagevuex или что-то подобное. Админка должна быть русской. Наполнить контентом представленным мной. 5 страниц. Предложить визуальные темы для этого движка.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте. --------------------------------------------------------------------------------------- ЧИТАЙТЕ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО, это не так много, но все от этого зависит и не будет вопросов. --------------------------------------------------------------------------------------- Требуется ретушер. На постоянной основе. Знание Photoshop CS , по ретушированию (обработке) фотографий, умело 1.без размыливания кожи 2. без клоунов в пластике. Не пишите, ...Обработка фотографий52 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Задание выводится повторно, никого не нашел, или работать с ними не захотел, пытаюсь еще раз. А человек нужен и не один для сравнения. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ - APPLE MAC Требуется умелец профи знающий RAW (Canon) конверторы - ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется профи. Работающий в видео редакторе ( EDIUS , Pinnacle Studio , Vegas Pro ) Дается отснятое видео. Ваша задача: Нарезать интересное, динамическое либо замедленное видео. Интегрировать интересные переходы. Наложить фильтры, стили. Интересно производство в стиле зарубежного ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт для Фотографа. ------------------------------------------------------------- Бюджет предлагайте свой, за качество работы. От 100 до 250$ После выполнения работы будем сотрудничать дальше по улучшению сайта. ------------------------------------------------------------- 1. Нужно поставить движок joomla. Уже - Есть домен, sql база, хостинг и т.д. ===================================== В помощь для разработки http://www.netshop24.ru/index.php ******* РАБОТА ******* Дизайн ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте. --------------------------------------------------------------------------------------- ЧИТАЙТЕ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО, это не так много, но все от этого зависит и не будет вопросов. --------------------------------------------------------------------------------------- Требуется обработчик фотографий. На постоянной основе. Смысл работы : Дается от 100 фотографий ( JPEG - 100%) + Пример ( в каком ...Обработка фотографий48 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт для Фотографа. ------------------------------------------------------------- Бюджет предлагайте свой, за качество работы. От 100 до 250$ После выполнения работы будем сотрудничать дальше по улучшению сайта. ------------------------------------------------------------- 1. Нужно поставить движок joomla. Уже - Есть домен, sql база, хостинг и т.д. ===================================== В помощь для разработки http://www.netshop24.ru/index.php ******* ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется умелец профи знающий RAW конверторы. На постоянной основе. Нужно идеальное знание управлением КРИВЫХ (СВЕТ) Фотографий много и некогда заниматься выводом в jpeg. Профи сразу узнаю, не пишите если не умеете. Условия работы: - Работа удаленная, через FTP. Оплата сдельная. Ваши ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется ретушер. На постоянной основе. ПОРТФОЛИО СВОИХ РАБОТ СРАЗУ ДАВАЙТЕ И В АСЬКУ ПИШИТЕ СРАЗУ. Знание Adobe Photoshop CS 3 выше по ретуши на отработанной проф. основе. Условия работы: - Полная занятость - Работа удаленная, через FTP. Отличное умение чистить фотографии ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен скрипт новостей, русский язык полностью. C использованием MySql обязательно. Установка 1. Нужен установочный файл - mysql.php Админка 1. Добавление новостей, просто текстом или html на выбор, заголовок новости, автор, источник. 2. Внутренний редактор новых и опубликованных новостей. 3. Визуальная проверка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Россия. Москва. Нужен человек, профи в обработке фотографий. Требования. Обработка 200 фото от грязи, синяков, родинок, переходов цвета. Цветокорекция - 100% Доведение резкости. Веснушки не трогать. Родинки, царапины, синяки. Нужна живая четкость. Глянец не нужен ни в коем случае!!! Розовой кожи - скажим нет. _________________________________ ПРИМЕРЫ ВАШИХ ...Обработка фотографий57 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Есть сайт сделанный на word-press надо добавить в этот движек еще плагин для фотоальбома. Нужно сделать дизайн. В основном работа будет над шапкой сайта самое главное. Далее этот сайт сможете взять на администрирование у владельца. Подробности изложены в ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад