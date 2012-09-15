lexx777

Алексей Иванов lexx777

 
47 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработка Фотографий

    Есть 100 фото. Надо очистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Не надо: Без размыливания кожи, без уродства в пластике. Цена: 32–34 за 1 фото Обязательно: ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка фото

    Есть 100 фото. Надо очистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Без размыливания кожи, без клоунов в пластике, без кадрирования, без цвето-коррекции. Оплата: Россия любой ...

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка фотографий

    Требуется: Умение чистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Без размыливания кожи, без клоунов в пластике, без кадрирования, без цвето-коррекции. Оплата: Россия любой банк, Украина, wmr. Цена: ...

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка фотографий

    Требуется: Умение чистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, мешков и синяков под глазами. Банальная быстрая чистка. Без размыливания кожи, без клоунов в пластике, без кадрирования, без цвето-коррекции, даю пример До и После. Оплата: ...

    Обработка фотографий25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фотография обработка

    $250

    Требуется ретушер на обработку фотографий. На постоянной основе. 1. без размыливания кожи 2. без клоунов в пластике. 3. Для начала даю пример До и После. От вас требуется: Умение чистить тело от прыщей, растяжек на теле, родинок, синяков на теле, ...

    Обработка фотографий46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ретушер фото

    --------------------------------------------------------------------------------------- ЧИТАЙТЕ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО, это не так много, но все от этого зависит и не будет вопросов. --------------------------------------------------------------------------------------- Требуется ретушер. На постоянной основе. Знание Photoshop CS, по ретушированию (обработке) фотографий, умело 1.без размыливания кожи 2. без клоунов в пластике. Не пишите, не ...

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт для фотографа

    Бюджет предлагайте свой, за качество работы. После выполнения работы будем сотрудничать дальше по улучшению сайта. ------------------------------------------------------------- 1. Нужно поставить движок WordPress. Уже — Есть домен, sql база, хостинг и т.д. ===================================== Нравится - www . igoralekseev . com и www ...

    WordPressДизайн сайтаjQuery
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Галерея фото + блог

    Сделать : установить WordPress с выбранным шаблоном. Дизайн сайта - Шаблоны : Fashion, Фотогалерей Предложите свои шаблоны или примеры. Ставим плагин фото-галереи и галерею на jquery и видео галереи. Создание 5–7 страниц, набиваем сайт информацией в течении дня (все ...

    WordPressДизайн сайтаjQuery
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для фотографа

    $250

    Сайт для фотографа. Движок сайта должен быть на Flash галереи - imagevuex или что-то подобное. Админка должна быть русской. Наполнить контентом представленным мной. 5 страниц. Предложить визуальные темы для этого движка.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ретуширование фотографий

    $500

    Здравствуйте. --------------------------------------------------------------------------------------- ЧИТАЙТЕ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО, это не так много, но все от этого зависит и не будет вопросов. --------------------------------------------------------------------------------------- Требуется ретушер. На постоянной основе. Знание Photoshop CS , по ретушированию (обработке) фотографий, умело 1.без размыливания кожи 2. без клоунов в пластике. Не пишите, ...

    Обработка фотографий52 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • RAW коррекция

    $50

    Задание выводится повторно, никого не нашел, или работать с ними не захотел, пытаюсь еще раз. А человек нужен и не один для сравнения. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ - APPLE MAC Требуется умелец профи знающий RAW (Canon) конверторы - ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание, нарезка видео HDV

    Требуется профи. Работающий в видео редакторе ( EDIUS , Pinnacle Studio , Vegas Pro ) Дается отснятое видео. Ваша задача: Нарезать интересное, динамическое либо замедленное видео. Интегрировать интересные переходы. Наложить фильтры, стили. Интересно производство в стиле зарубежного ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать сайт на Joomla

    Сайт для Фотографа. ------------------------------------------------------------- Бюджет предлагайте свой, за качество работы. От 100 до 250$ После выполнения работы будем сотрудничать дальше по улучшению сайта. ------------------------------------------------------------- 1. Нужно поставить движок joomla. Уже - Есть домен, sql база, хостинг и т.д. ===================================== В помощь для разработки http://www.netshop24.ru/index.php ******* РАБОТА ******* Дизайн ...

    Дизайн сайтаHTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фотографий

    $250

    Здравствуйте. --------------------------------------------------------------------------------------- ЧИТАЙТЕ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО, это не так много, но все от этого зависит и не будет вопросов. --------------------------------------------------------------------------------------- Требуется обработчик фотографий. На постоянной основе. Смысл работы : Дается от 100 фотографий ( JPEG - 100%) + Пример ( в каком ...

    Обработка фотографий48 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать сайт на Joomla

    Сайт для Фотографа. ------------------------------------------------------------- Бюджет предлагайте свой, за качество работы. От 100 до 250$ После выполнения работы будем сотрудничать дальше по улучшению сайта. ------------------------------------------------------------- 1. Нужно поставить движок joomla. Уже - Есть домен, sql база, хостинг и т.д. ===================================== В помощь для разработки http://www.netshop24.ru/index.php ******* ...

    Дизайн сайтаHTMLJoomla
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывод RAW в JPEG

    $1000

    Требуется умелец профи знающий RAW конверторы. На постоянной основе. Нужно идеальное знание управлением КРИВЫХ (СВЕТ) Фотографий много и некогда заниматься выводом в jpeg. Профи сразу узнаю, не пишите если не умеете. Условия работы: - Работа удаленная, через FTP. Оплата сдельная. Ваши ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ретуширование фотографий

    $1000

    Требуется ретушер. На постоянной основе. ПОРТФОЛИО СВОИХ РАБОТ СРАЗУ ДАВАЙТЕ И В АСЬКУ ПИШИТЕ СРАЗУ. Знание Adobe Photoshop CS 3 выше по ретуши на отработанной проф. основе. Условия работы: - Полная занятость - Работа удаленная, через FTP. Отличное умение чистить фотографии ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен скрипт новостей.

    $100

    Нужен скрипт новостей, русский язык полностью. C использованием MySql обязательно. Установка 1. Нужен установочный файл - mysql.php Админка 1. Добавление новостей, просто текстом или html на выбор, заголовок новости, автор, источник. 2. Внутренний редактор новых и опубликованных новостей. 3. Визуальная проверка ...

    MySQLHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка фото сетов

    $50

    Россия. Москва. Нужен человек, профи в обработке фотографий. Требования. Обработка 200 фото от грязи, синяков, родинок, переходов цвета. Цветокорекция - 100% Доведение резкости. Веснушки не трогать. Родинки, царапины, синяки. Нужна живая четкость. Глянец не нужен ни в коем случае!!! Розовой кожи - скажим нет. _________________________________ ПРИМЕРЫ ВАШИХ ...

    Обработка фотографий57 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для word-perss

    $150

    Есть сайт сделанный на word-press надо добавить в этот движек еще плагин для фотоальбома. Нужно сделать дизайн. В основном работа будет над шапкой сайта самое главное. Далее этот сайт сможете взять на администрирование у владельца. Подробности изложены в ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
webfreelancer
Freelancer Web 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Нужен скрипт
Заказчик понравился. Все четко и быстро. В общении приятен.
Классно решил проблему, все одним махом. Молодец, знает где что и как применить.
Ответный отзыв