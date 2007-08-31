webfreelancer

Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Классно решил проблему, все одним махом. Молодец, знает где что и как применить.
Ответный отзыв
Заказчик понравился. Все четко и быстро. В общении приятен.
$0
10 баллов
16 лет назад
Все отзывы подтверждаю. Всё грамотно, чётко, быстро. Очень доволен! Дальнейшее отношение . По сравнению с его уровнем - раньше я сотрудничал со "школьниками".
Ответный отзыв
Заказчиком очень доволен. Все четко и быстро. Приятен в общении.
$200
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!