webfreelancer

Freelancer Web webfreelancer

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
lexx777
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Нужен скрипт
Классно решил проблему, все одним махом. Молодец, знает где что и как применить.
Заказчик понравился. Все четко и быстро. В общении приятен.
Ответный отзыв
MO-HAX
Юрий 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-1)
$0
10 баллов
16 лет назад
Ограничить скорость скачивания + СМС
Все отзывы подтверждаю. Всё грамотно, чётко, быстро. Очень доволен! Дальнейшее отношение . По сравнению с его уровнем - раньше я сотрудничал со "школьниками".
Заказчиком очень доволен. Все четко и быстро. Приятен в общении.
Ответный отзыв
doktoroff
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Конвертер текста (Perl+PHP)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
injapan
Руслан 
48 летЯпония
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
$200
10 баллов
16 лет назад
PHP скрипт для работы с сайтом
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
loknar
Igor St 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Импортирование базы данных с правильной кодировкой
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!