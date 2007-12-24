Ограничить скорость скачивания + СМС

Требуется в проекте www.klipz.ru сделать две ссылки для скачивания: одна с ограниченной скоростью (до 30 кб.с) , вторая с полной скоростью отдачи сервера но через http://smscoin.com/

Грубо говоря надо что то типо http://klipakov.net/ , только там вместо ограниченной скорости идёт rapidshare.com

Скачивание в данное время ведется по динамическим ссылкам, без докачки