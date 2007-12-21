Куплен флэш шаблон. Надо написать к нему админку по ТЗ заказчика и внести кое-какие изменения в шаблоне, в частности, в одном из разделов организовать гостевую. Небходимы хорошие знания ActionScript+PHP + MySQL. В процессе разработки возможны ...
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Нужен скрипт граббера для сбора информации с ozon.ru (полное название книги и автора, описание, картинка бол. и мал.) по заданным данным (названию и автору).
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