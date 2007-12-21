Вёрстка vBulletin

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки238 просмотров
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Интеграция дизайна макета psd в vBulletin.

{скин}

Прошу указать опыт по данному типу форума.

{портфолио}

Сделать до НГ

{неделя}

16 лет назад
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
hyper
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
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