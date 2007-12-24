Несколько проектов с применением AJAX

Веб-программированиеЗавершен6 заявок262 просмотра
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Есть несколько проектов связанных с применением AJAX. Новичкам прошу не обращаться.

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Ajax
16 лет назад
Ayaz999
Гость 
35 летАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
16 лет назад
$30
Очень ответственный исполнитель. Сделал все качественно и вовремя. Буду сотрудничать с ним и дальше. Нравиться работать с такими точными и грамотными людьми.
Отличный заказчик, четко поставил задачу, доработок по заданию не просил. Оплатил полностью и в срок.
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