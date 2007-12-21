Нужна доска объявлений

Нужно сделать доску объявлений, что то среднее между http://emarket.ua/ и http://0629.com.ua/

И все это одеть в дизайн по идеалогии с емаркет

По ТЗ (учитывая что все запрашивают).

Само глубинное ТЗ я не писал, но по сути нужен практически такой же сайт как емаркет, с таким же функционалом (проще говоря нужен аналог емаркета, но не до тьакой степени что бы выкатили притензии)