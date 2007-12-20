Админка (Back-End) - PHP+AJAX

$1000
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок245 просмотров
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Требуется программист для создания админки (Back-End) на PHP5+AJAX.

Необходимо хорошо знать эту технологию, безопасность и уметь быстро разбираться в чужом коде.

Достойную оплату гарантирую.

PHPAjax
16 лет назад
kirillnetru
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Fizmatik
Юрий 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$1000
10 дней
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