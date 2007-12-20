Программинг Web панели для распредленной сети

Срочно требуется программист для написания модуля к IPB. За подробностями в личку. В icq не флудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к фрилансеру.
* Отличное знание Php (или Perl), MySql, Java script, Ajax + какой-либо из известных fraimwork'ов (предпочтительнее prototype.js), HTML, английский на уровне чтения документации. Желательно способность читать код Perl скриптов.
* Опыт работы не менее 2-ух лет в области Web програмирования.
* Наработки для типовых задач – авторизации регистрации, обработка ошибок, контроль переданных данных, мультиязычность, безопасность, работа с шаблонами.
* Постоянный выход в интернет, широкий канал для общения по Skype, работа в режиме онлайн.
* Использование ООП как для клиентской, так и для серверной части. Чистый, понятный, при необходимости комментируемый код.
* работа в режиме фултайм.
* Прохождение собеседования и прохождение несложного тестового задания.
Что Имеется ?
– Работающий более года проект посвященный распределенным вычислениям. Для которого требуется переписать и рассширить панель управления. Доступен на www.rixler.com . Пункт меню "Сеть". Для регистрации аккаунта скачайте агент распределенной сети с раздела "Скачать".
– Спроектированная БД с рабочими данными, и описанием каждого столбца для всех таблиц. Ее тоже требуется расширить.
– Скрипты на Perl которые нужно будет переписать, улучшить их масштабируемость, функциональность и качество кода. Они могут рассматриваться в качестве примера.
– Написано большинство предполагаемых SQL запросов с комментариями.
– HTML шаблоны для всех страниц которые требуется запрограммировать.
– Подробное техническое задание на первую часть работы. Над второй частью тех задания еще ведутся работы – но можно взглянуть на прототип. Третья часть задания пока в виде общей концепции, работа над ней начнется после выхода нового сайта в свет.
– Документация на интерфейсные части системы.
– Множество интересных идей по созданию уникального в своем роде проекта распределенных вычислений.
Взаимодействие предполагается с программистом отвечающим за ядро распределенных вычислений, а также с дизайнером. Весь объем работ займет от пару месяцев до полугода. После выполнения необходима поддержка проекта если потребуется добавить какой-либо функционал. Оплата помесячная или по выполнении очередной части тех задания.
Ответе на вопросы http://docs.google.com/Doc?id=dc87w8nx_37g4zc46dw и отправте на емейл [email protected] , отправьте также свое резюме, контакты - skype номер или телефон, номер ICQ.
В двух словах о проекте – имеется порядка 25 готовых HTML шаблонов, с подробным текстовым описанием к ним – требуется реализация функционала как для клиентской, так и для серверной части. Также есть работающая БД в которую ядро распределенной сети сохраняет информацию о работе агентов, их задания, ответы на задания, регистрационные данные и т.д. Серверные скрипты будут использовать данные из этой БД. ТЗ состоит из 2-ух частей:
управление создание история заданий,
статитистика работы.
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