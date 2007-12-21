Mp3-проигрыватель

Автоэнтузиаст- руководитель проекта требуется для создания и раскрутки автомобильного вебсайта -classifieds. Требуемые навыки: програмирования, ,дизайна, верстки, либо организации взаимодействия дизайнер - програмист - наполнение контента.Желательно Москва-МО
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Сделать проигрыватель mp3-файлов с диска по типу этого:
Функциональность примерно та же:
запрос с флешу вида: "flash.swf?name=Песенка&time=153".
С дизайном не особо заморачиваться - главное предоставить исходник, переделаю сам...
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