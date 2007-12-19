Движок сайта Данные хранятся в файле без sql

Язык php

дизайн не нужен

шаблон дизайна хранится в отдельном файле(html, php что посоветуете?)

по умолчанию можно взять простую таблицу

верх низ право лево центр(контент)

ссылка на код который отображает разделы, контент и тд

вставляется соответсвенно в правую колонку и центр(или в любое

другое место - я сам могу менять)

Структура текстоврго файла (можно .csv разделитель ;)Раздел-подраздел-"товар"

Раздел и подраздел раздел и подраздел выводятся в правой колонке и могут иметь описание, которое отображается в центре при нажатии на раздел(описан раздела) и при нажатии на подраздел(описание подраздела). Подраздел (имеет отступ и другой шрифт в отличие от раздела) и может отсутствовать.

По центру расположен путь где мы сейчас- Главная раздел подраздел товар

Товар может иметь описание и Краткое описание, рисунок

Отображается списком по центру Наименование(+ кр описание) с гиперссылкой на отдельную страницу (там содержится Наименование, кр описание и описание, рисунок)

Список товаров(соответст разд подр)с кр описан отображается в центре при нажатии на раздел или подраздел(ниже описания разд подраздела)по 10 штук(кнопка далее(20-30-40-50 и тд))и на главной

Главна страница имеет свои keyword,description,title и описание (тоже гдето надо хранить)

Каждая страница и меет фому для отправки сообщения, подписку на новости, голосование, рекламный модуль(можно настраивать место расположения в файле с дизайном)

Админки не надо - все закачивается по ftp

.csv файл прилагаю (структуру можно поменять) 2 варианта в отдельных листах

может быть несколько .csv файлов с разной информацией(например ссылку на первый я ставлю в правой колонке, на второй в левой)

подробные комментарии к коду

это в основном кратко описал что надо + смотрите файл

ваша цена и сроки