Не работает добавление разделов в форум из админки DLE Изменить и установить выборку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок сайта Данные хранятся в файле без sql
Язык php
дизайн не нужен
шаблон дизайна хранится в отдельном файле(html, php что посоветуете?)
по умолчанию можно взять простую таблицу
верх низ право лево центр(контент)
ссылка на код который отображает разделы, контент и тд
вставляется соответсвенно в правую колонку и центр(или в любое
другое место - я сам могу менять)
Структура текстоврго файла (можно .csv разделитель ;)Раздел-подраздел-"товар"
Раздел и подраздел раздел и подраздел выводятся в правой колонке и могут иметь описание, которое отображается в центре при нажатии на раздел(описан раздела) и при нажатии на подраздел(описание подраздела). Подраздел (имеет отступ и другой шрифт в отличие от раздела) и может отсутствовать.
По центру расположен путь где мы сейчас- Главная раздел подраздел товар
Товар может иметь описание и Краткое описание, рисунок
Отображается списком по центру Наименование(+ кр описание) с гиперссылкой на отдельную страницу (там содержится Наименование, кр описание и описание, рисунок)
Список товаров(соответст разд подр)с кр описан отображается в центре при нажатии на раздел или подраздел(ниже описания разд подраздела)по 10 штук(кнопка далее(20-30-40-50 и тд))и на главной
Главна страница имеет свои keyword,description,title и описание (тоже гдето надо хранить)
Каждая страница и меет фому для отправки сообщения, подписку на новости, голосование, рекламный модуль(можно настраивать место расположения в файле с дизайном)
Админки не надо - все закачивается по ftp
.csv файл прилагаю (структуру можно поменять) 2 варианта в отдельных листах
может быть несколько .csv файлов с разной информацией(например ссылку на первый я ставлю в правой колонке, на второй в левой)
подробные комментарии к коду
это в основном кратко описал что надо + смотрите файл
ваша цена и сроки
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