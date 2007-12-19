Разработка копоративной новогодней открытки

Необходимо создать очень простую биллинг панель с админкой: - Пользоватеь должен создаваться после регистрации на сайте - Отображение информации о пользователе - Админ может менять любую информацию о пользователе Возможно просто переработать какую-нибудь существующую. Будет ставиться в локальной сети.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхожимо разработать анимированную открытку во Flash, для последующей рассылки партнерам и клиентам компании.
На открытки должно быть:
- падающий снег
- дед мороз (возможно махающий рукой)
- логотип компании
- текстовое поздравление
- новогодняя музыка
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