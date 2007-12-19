Разработка копоративной новогодней открытки

Здравствуйте!!! Меня интересует написание такого проекта как Так.ru или wmlink.ru Возможно усовершенствовать, что то добавить свое что бы проект был уникален. Есть скрипт для таких проектов "накрутчик кликов" нужно сделать от него защиту что бы тот ...