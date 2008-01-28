Скрипт online support

Для сайта необходимо создать скрипт онлайн поддержки (наподобии чата) только с отправкой и получением сообщений по протоколу icq -

Пример: http://www.novysvet.ru/chat.php

Данный проект я создал для тех, у кого есть подобный модуль (то есть готовый)

Также пойдет модуль с установкой администраторской части на компьютере, а клиентской на сервере.

Предлагайте варианты - чем дешевле, тем лучше.

И еще - в связи с тем, что на данный момент денюшек не имеется в наличии (да и не богатый я:) - прошу покупку в рассрочку. Ну о гарантиях - при личном общении.

Предпочтение - готовый модуль icq в рассрочку.