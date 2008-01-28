Скрипт online support

Веб-программированиеЗавершен2 заявки234 просмотра
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Для сайта необходимо создать скрипт онлайн поддержки (наподобии чата) только с отправкой и получением сообщений по протоколу icq -

Пример: http://www.novysvet.ru/chat.php

Данный проект я создал для тех, у кого есть подобный модуль (то есть готовый)

Также пойдет модуль с установкой администраторской части на компьютере, а клиентской на сервере.

Предлагайте варианты - чем дешевле, тем лучше.

И еще - в связи с тем, что на данный момент денюшек не имеется в наличии (да и не богатый я:) - прошу покупку в рассрочку. Ну о гарантиях - при личном общении.

Предпочтение - готовый модуль icq в рассрочку.

16 лет назад
psychofactory
Станислав 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
krut
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$120
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать вместе. Возникла небольшая задержка по срокам, заказчик все понял и отнесся по-человечески. Спасибо. Всем рекомендую.
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