Исправить баги на готовом сайте.

Система – самописная, PHP, AJAX, MySQL.

Проект завешен необходимо фиксануть баги, всего в кол-ве 11 -ти.

Автор срочно переброшен на другой проект, отвечает на ограниченное число вопросов, может помочь советом. Сайт должен быть опубликован до НГ, стало быть на исправление ошибок должно уйти не более недели.

Список багов прилагается. Проект уже существует более 2х лет и планируется дальнейшее развитие. Вполне нормально расцениваются предложения на постоянное сотрудничество, поскольку на сайте открываются новые разделы и услуги и их надо материализовывать.