Исправить баги на готовом сайте.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок198 просмотров
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Система – самописная, PHP, AJAX, MySQL.

Проект завешен необходимо фиксануть баги, всего в кол-ве 11 -ти.

Автор срочно переброшен на другой проект, отвечает на ограниченное число вопросов, может помочь советом. Сайт должен быть опубликован до НГ, стало быть на исправление ошибок должно уйти не более недели.

Список багов прилагается. Проект уже существует более 2х лет и планируется дальнейшее развитие. Вполне нормально расцениваются предложения на постоянное сотрудничество, поскольку на сайте открываются новые разделы и услуги и их надо материализовывать.

16 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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