Развитие интернет-магазина

Есть успешно функционирующий интернет-магазин цифровой и бытовой техники. Посещаемость от 7000 человек/день.

Задача - усовершенствование его функционала до уровня ведущих проектов - добавление функций, таких, как "популярные товары", "новинки", "с этим товаром чаще всего покупают" и т.д.

Подробно обсуждаем каждую из задач для избежания непонимания (icq, skype), реализуем, двигаемся дальше - при эффективной работе это будет Вашими постоянными заказами.

Программный код самописный, легко читаемый, аккуратный. php/mysql, немного perl - для специфических задач типа парсеров. Если Вы хорошо владеете php, а perl не в Вашем вкусе (либо наоборот) - сообщите, будем обсуждать именно эту часть задач.

Хотелось бы в первую очередь ознакомиться с Вашими успехами в аналогичных проектах.

Прошу не беспокоиться студиям, посредникам - меня интересует непосредственно специалист, разработчик, лично. Также прошу проходить мимо новичков и "готовых на все".