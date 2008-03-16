Разработка движка типа weblancer

$1000
Веб-программированиеЗавершен1 заявка158 просмотров
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Здравствуйте нужно разработаться ядро и сам движок типа сайта weblancer.net со следующими функциями

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16 лет назад
Zigmund777
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
inpego
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$1000
45 дней
Спасибо за отличную работу, доволен, рекомендую
Весьма приятно было работать, было практически полное понимание. Оплату также получил вовремя. Рекомендую
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