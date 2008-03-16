Разработка движка типа weblancer

Здравствуйте нужно разработаться ядро и сам движок типа сайта weblancer.net со следующими функциями

- список проектов

- комментарии к проекту

- закрытие проектов

- отзывы

- портфолио

- вакансии - так же , как и проекты

- статистика

- регистрация

для других нужд для биржи в другой сфере

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