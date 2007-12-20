Устновить скрипт zaycev

Веб-программированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
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Вобщем есть скрипт zaycev.net не знаю как его установить!Кто за небольшую плату сможет его установить пишите в icq 163665

16 лет назад
lingele
Артур 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Отлично знает свою работу как в настройке,так и в исправление скриптов.Всё делает в считанные минуты и качественно,лишних вопросов не задаёт,понимает всё на ходу!Доработал скрипт практически на половину и взял за это мизерную сумму,хотя другие бы потребывали в несколько раз больше за такую работу!Пример установленного скрипта вы можете посмотреть на http://www.midi.su Всем советую с ним сотрудничать!!!
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